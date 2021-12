Inscrições para seleção de estagiários do TCE começam nesta segunda

Começam nesta segunda-feira, 22, as inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) destinado a contração de estagiários do nível superior e ensino médio.

Os valores da bolsa são de R$ 660,00 para superior e de R$ 350,00 para os níveis médio e tecnológico, mais auxílio-transporte. As inscrições devem ser feitas no site da empresa Concepção Concursos, até o dia 26 deste mês. As taxas variam de R$ 15 a R$ 10.

Serão oferecidas 40 vagas para estudantes das áreas de Administração (3), Arquitetura (1), Biblioteconomia (1), Ciências Contábeis (12), Ciências da Computação (2), Direito (17), Economia (1), Engenharia Civil (2), Gestão Ambiental (1) e cadastro reserva para Design Gráfico, Publicidade e Jornalismo - Comunicação Social.

Além de 38 oportunidades para candidatos do ensino médio, duas vagas para estudantes curso técnico em saúde bucal e outras duas vagas para alunos do curso de auxiliar bucal.

A carga horária é de 4h para o turno matutino de segunda a sexta-feira e de 5h para o turno vespertino de segunda a quinta-feira. Outras informações desta seleção podem ser adquiridas no edital.

adblock ativo