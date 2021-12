Inscrições para Pronatec são prorrogadas até 31

As inscrições para 55 cursos de qualificação profissional de 11 eixos tecnológicos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foram prorrogadas até o dia 31 de agosto. Serão ofertadas 5.673 vagas, em 63 municípios.

Os cursos são oferecidos, exclusivamente, para estudantes do 3º ano do ensino médio ou estudantes do segmento EJA Médio (tempo formativo VI e VII). O aluno fará o curso no turno oposto ao qual está matriculado.

As inscrições serão realizadas nos Centros Territoriais (Cetep) e Estaduais (Ceep) de Educação Profissional. O estudante deve se dirigir à direção do Cetep, Ceep ou colégio onde estuda para preencher uma ficha com seus dados pessoais. Na ficha, indicará até dois cursos de seu interesse. As inscrições serão encaminhadas à Superintendência de Educação Profissional (Suprof). A Suprof realizará o sorteio das vagas e enviará a listagem com os sorteados para o centro e unidade escolar divulgarem os resultados e efetivarem a pré-matrícula.

Entre os cursos oferecidos estão cuidador de idosos, manutenção e montagem de micros, auxiliar técnico-administrativo, auxiliar técnico de agropecuária, regente de banda, agente de informações turísticas, agente socioambiental, agente de observação de segurança na indústria e na construção civil, atendente de nutrição, eletricista industrial e predial, preparador de pescado, desenhista de construção civil, agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias.

