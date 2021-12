Inscrições para Partiu Estágio se encerram nesta quinta-feira

Encerram nessa quinta-feira, 25, as inscrições para o segundo edital do Programa Partiu Estágio, destinado ao reforço escolar na rede estadual de ensino. Estão sendo oferecidas 4.390 vagas, que serão distribuídas em todo o estado.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site do programa. Podem participar universitários baianos que cursam licenciaturas em letras vernáculas, matemática e educação física presencias e na modalidade EAD. Os estudantes precisam encontrar-se regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas, além de graduações EAD com sede/pólo na Bahia.

Alunos de cursos presenciais poderão concorrer a vagas nas cidades onde moram ou estudam. Já os de cursos EAD apenas poderão se candidatar a oportunidades alocadas na cidade onde residem. Ainda é necessário ter idade mínima de 16 anos e mais de 50% da graduação cursada.

