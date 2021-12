Inscrições para Partiu Estágio do Reforço Escolar terminam nesta terça

Terminam nesta terça-feira, 9, as inscrições para o programa Partiu Estágio do Reforço Escolar, que oferta 4.390 vagas aos universitários dos cursos de Educação Física, Letras Vernáculas e Matemática, distribuídas em todo o Estado, com foco no reforço escolar para a rede estadual de ensino.

Para participar, o candidato precisa ter mais de 16 anos e ter cumprido pelos menos 50% da graduação. O estágio tem duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para estudante com deficiência física. A carga horária é de 4h diárias, chegando a 20 horas semanais. O estagiário receberá uma bolsa R$ 455, auxilio transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais.

O programa dá prioridade para alunos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para aqueles que tenham estudado todo o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Quem já participou do Partiu Estágio durante período de um ano não poderá se inscrever novamente, como previsto em edital.

A novidade para este edital é que poderão se inscrever alunos na modalidade Educação à Distância (EAD), desde que a instituição possua polo na Bahia. As inscrições podem ser feitas pelo Portal da Educação.

adblock ativo