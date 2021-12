Inscrições para o Partiu Estágio encerram neste domingo, 24

Encerram neste domingo (24) as inscrições para o primeiro edital do Partiu Estágio em 2019, que oferece 2.35 vagas para 62 órgãos estaduais.

As oportunidades, destinadas para estudantes que residam na Bahia e que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior com sede no estado, serão distribuídas entre 49 municípios baianos.Também é necessário que o candidato possua mais de 16 anos e que cursem graduações com aulas presenciais, tendo cumprido pelo menos 50% da carga horária.

As inscrições devem ser feitas no site do programa. Para este edital, as oportunidades contemplam 109 cursos diferentes, sendo mais solicitados os de administração, comunicação social e habilitações, direito e engenharias.

