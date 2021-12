Inscrições para o Conservatório de Música em Camaçari começam nesta quinta

A Secretaria de Cultura (Secult) abre inscrições para 493 vagas do Conservatório de Música da Cidade do Saber em Camaçari, nesta quinta-feira, 31. As vagas ofertadas serão para os cursos de viola, violino, violoncelo e contrabaixo.

Já no dia seguinte, 1º de fevereiro, as matrículas serão para os cursos de trompete, tuba, trompa, eufônio, clarinete, flauta, sax alto, sax tenor, caixa, marimba, xilofone e metalfone.

Os interessados devem ter idade a partir de 12 anos e precisam se dirigir ao Núcleo de Orientação Cultural da Secult, localizado na Cidade do Saber, tendo em mãos os documentos originais: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência do município e atestado de escolaridade.

Caso o interessado seja menor de 18 anos é preciso estar acompanhado do pai ou responsável legal que, por sua vez, também devem levar carteira de identidade e CPF. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 04 de fevereiro.

