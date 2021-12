Inscrições para o Agropec Semiárido estão esgotadas

Estão esgotadas as inscrições para o Agropec Semiárido, que acontece em Salvador, no Hotel Fiesta, no Itaigara, das 9h às 17h, nos dias 14 e 15 de setembro. O evento agropecuário tem como foco as regiões do semiárido brasileiro, com palestras magnas e técnicas.

Os dois dias de congresso contam com a participação de palestrantes de destaque nacional e internacional. A ministra da Agricultura e Pecuária do Brasil, Kátia Abreu, 'irá falar sobre a "Necessidade de Novas Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Semiárido"; o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos da Presidência da República, Mangabeira Unger, falará sobre "Semiárido Brasileiro - Cenários de Futuro"; o ministro da Integração, Gilberto Occhi, irá discutir a "Transposição do Rio São Francisco Integração de Bacias" e também o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, que falará sobre "Tecnologias e Inovações Sustentáveis para o Semiárido".

A segunda edição da Agropec Semiárido também sedia o IV Congresso Brasileiro de Palma e outras Cactáceas, que discute como a produção no semiárido pode ser competitiva e sustentável, além de apresentar o que existe de mais atual em termos de conhecimentos científico e tecnológico.

adblock ativo