Inscrições para Fuzuê e Furdunço têm início nesta sexta-feira

Estarão abertas a partir desta sexta-feira, 18, as inscrições para atrações culturais interessadas em participar do Fuzuê e Furdunço no Carnaval 2020.

Para o Fuzuê, podem concorrer os grupos culturais com acompanhamento musical a exemplo de charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos, dentre outros, inclusive pessoas com deficiência (PCDs). A inscrição deve ser feita através de pessoa jurídica pelo site do Fuzuê, até o próximo dia 1º.

Já no Furdunço, os candidatos são atrações artísticas (artista único, duplas, trios e banda) com equipamento sonoro, incluindo pessoas com deficiência. A inscrição, que também vai até dia 1º, será apenas de forma online pelo site da festa. Também é obrigatória a apresentação de pessoa jurídica.

A segunda fase, de recebimento da proposta artística e documentos, acontece entre 2 e 11 de dezembro. Apenas a terceira fase – entrega de documentação complementar – será feito presencialmente, no prazo de três dias úteis, contados a partir da publicação do resultado final no Diário Oficial do Município (DOM).

Os regulamentos dos dois eventos estarão disponíveis nos editais que serão divulgados nesta sexta através dos sites das atrações.

