Inscrições para Festival de Sanfoneiros vão até esta quarta

Seguem até esta quarta-feira, 23, as inscrições gratuitas para o 7º Festival de Sanfoneiros, realizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

Os interessados devem se inscrever pessoalmente, das 8 às 11h30 e das 14h às 17h30, no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), localizado na rua Conselheiro Franco, nº 66, no Centro de Feira de Santana.

Os participantes disputam prêmios em dinheiro em duas categorias: até oito baixos e acima de oito baixos. Os primeiros colocados em cada categoria ganham R$ 4.770; a segunda colocação fica com R$ 3.710 e o terceiro lugar recebe R$ 2.650. Há ainda o prêmio Júri Popular, cujo vencedor ganhará R$ 1.590.

A relação dos candidatos inscritos será divulgada até 29 de abril, no portal da Uefs e no site do Cuca. A grande final acontece no dia 22 de maio, no auditório central da Uefs, com entrada franca.

Mais informações podem ser acessadas no edital do Festival, disponível nos sites, e pelos telefones (75) 3221-9744 / 3221-9766.

