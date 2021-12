Inscrições para concurso público em Irecê são prorrogadas

Os interessados em iniciar uma carreira pública municipal em Irecê, distante a 471 km de Salvador, terão mais tempo para realizar a inscrição no concurso para o Consórcio Público Interfederativo de Saúde. As inscrições vão até o dia 23 de abril e receberão candidatos para os 46 cargos de ensinos médio e superior.

As vagas são para assistente administrativo, técnicos em enfermagem e radiologia, exigindo o ensino médio completo; e farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, técnico, psicólogo e médico, com ensino superior completo. As remunerações vão de R$ 1.118,13 a R$ 4.388,32.

As provas serão objetivas, contendo 40 questões cada. A aplicação ocorre em Salvador e Irecê no dia 7 de maio (domingo). As inscrições podem ser realizadas pelo site da organizadora, com pagamento de taxas nos valores de R$ 45 para os cargos que requerem ensino médio e R$ 60 para os de nível superior.

adblock ativo