Inscrições para concurso da PRF seguem até dia 8

A Polícia Rodoviária Federal segue com inscrições abertas para o concurso público até o dia 8 de julho. São 1.000 vagas ofertadas, sendo 50 delas para candidatos com deficiência.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior completo, em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação de, no mínimo, categoria "B". O salário inicial é de R$ 6.106,81 e jornada de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição custa 150 reais e as provas objetivas e discursiva serão aplicadas no dia 11 de agosto de 2013. Os gabaritos devem ser divulgados no dia 13 de agosto. Os locais de provas serão no dia 5 de agosto e a do resultado final a partir do dia 2 de setembro.

A validade do concurso é de um ano, mas há possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período.

