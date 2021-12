Inscrições para concurso da Polícia Civil encerram nesta sexta-feira

Encerram nesta sexta-feira, 2, as inscrições para o concurso público da Polícia Civil. O certame vai oferecer mil vagas para a corporação, sendo 880 para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora do processo seletivo. A taxa custa R$ 160 para o cargo de delegado e R$ 140, para as funções de investigador de polícia ou de escrivão.

Cargos

A pessoa que optar pela carreira de delegado deve possuir o diploma de conclusão do curso de bacharelado em direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração inicial, por regime de trabalho de 40 horas semanais, é de R$ 11.389,96.

Para os cargos de investigador e escrivão, será exigido diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área, também reconhecido pelo MEC. A função de investigador também exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, no mínimo em categoria B. A remuneração para os dois cargos será de R$ 3.915,85, também em regime de 40 horas semanal.

