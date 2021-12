Inscrições para Censo Demográfico 2020 encerram nesta terça-feira

Encerram nesta terça-feira, 15, as inscrições para concorrer as vagas temporárias de trabalho no Censo Demográfico 2020. As inscrições custam R$ 42,50 e R$ 58, de acordo com o cargo, e podem ser feitas pelo site.

Na Bahia são 164 vagas, das quais 85 são para Salvador, duas em Camaçari, duas em Feira de Santana e as 75 restantes em outros municípios baianos, todos com jornada de 40h semanais. Todos precisam ter nível médio completo para fazer a prova.

Noventa e seis vagas, incluindo as da capital, são para o cargo de Coordenador Censitário de Subárea (CCS). O processo exige carteira de habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B. A remuneração para esse cargo é de R$ 3.100.

As outras 68 vagas são para o cargo de Agente Censitário Operacional (ACO), todas em Salvador, com remuneração de R$ 1.700.

As provas são objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com prova prevista para 8 de dezembro, em todos os municípios para os quais foram abertas vagas.

