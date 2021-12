Inscrições para casamento coletivo LGBTQI+ serão abertas na segunda

Serão abertas nesta segunda-feira, 25, as inscrições para o primeiro Casamento Coletivo LGBTQI+ de Lauro de Freitas, que será realizado em 2020. Os interessados deverão enviar e-mail para a Defensoria Pública (inscricaocasamentolgbtqilauro@defensoria.ba.def.br), solicitando a ficha de inscrição, até 13 de dezembro.

Quinze casais do município serão beneficiados com a oficialização da união. Caso ocorra um número maior de inscritos, a ficha ficará arquivada para a segunda edição do evento.

De acordo com Daniel Soeiro, defensor público, este evento busca ajudar pessoas que não têm condições financeiras para a realização de cerimônia, apoiar a luta e, principalmente, sensibilizar a sociedade sobre os direitos da comunidade LGBT.

“Embora o casamento LGBT seja permitido desde 2013, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande em nossa sociedade. Muitas vezes, os casais deixam de oficializar uma relação por receio. Então, o que queremos é sensibilizar a sociedade para este direito que é garantido” comentou.

adblock ativo