Inscrições para 13º Salão do Artesanato terminam nesta sexta

Os artesãos baianos têm até esta sexta-feira, 30, para se inscreverem no 13º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras. O evento, promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), acontece de 9 a 13 de outubro, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail coordenacao.artesanato@setre.ba.gov.br, pelos Correios ou na sede da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Bahia, localizada no Largo do Porto da Barra.

O edital pode ser consultado no site da Setre.

adblock ativo