Inscrições estão abertas para Semana Sebrae de Capacitação Empresarial

As inscrições estão abertas para a 4ª Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, que acontece entre os dias 1º e 5 de outubro, em mais de 60 municípios da Bahia. Os interessados devem acessar o site, escolher o município e fazer a inscrição no próprio site do evento. As vagas são limitadas, com palestras gratuitas e pagas.

Entre o dia 1º e 4, sempre às 18h30, em Salvador, terá curso com o tema "Inovação e Alta Performance", com Caio Carneiro e Gustavo Caetano; "Gestão 4.0", com a palestrantes de Alfredo Soares, Bruno Nardon e Tallis Gomes; Gustavo Cerbasi e Jonathas Freitas falam sobre "Hábitos de Sucesso" e "Inteligência Financeira", além da palestra sobre "Empreendedorismo e Motivação", com Camila Farani e Rick Chester. Os seminários serão realizados no auditório Lótus do Hotel Fiesta.

A programação completa está disponível no site. Uma das novidades deste ano é as capacitações online, que vai promover aulas ao vivo e pelo WhatsApp, com 12 mil vagas para esta modalidade em cursos sobre marketing digital, estratégias de venda e retenção de cliente pelas redes sociais e finanças.

