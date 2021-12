Inscrições abertas para workshop sobre fotografia em Jacobina

As inscrições estão abertas para o workshop "Construindo um olhar fotográfico" com o fotógrafo Luciano Carcará. O curso acontece entre os dias 7 e 8 de abril, em Jacobina, na região da Chapada Diamantina. O evento vai expor tradições da "cidade do ouro" a partir do olhar do fotógrafo.

As vagas são limitadas e a idade mínima é a partir dos 16 anos.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do evento. A taxa é de R$ 486 até a próxima terça-feira, 20. Após este período, o valor é de R$ 540.

Demais informações podem ser consultadas no site do workshop.

