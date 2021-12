Inscrições abertas para torneio de LOL na Bahia

O Torneio do game LOL (League Of Legends) batizado com 'Torneio Van Damme', acontece no dia 17 de agosto, às 13h. A 1ª edição da competição online é idealizado e promovido por estudantes da faculdade Unime em Lauro de Freitas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Rebrand.

O jogo do estilo Moba mais famoso do mundo, chega para os baianos através da Unifire, o primeiro clube universitário de League of Legends de Salvador e Região Metropolitana reconhecido pela Riot Games - criadora do jogo.

Caso a competição atinja um mínimo de 16 equipes inscritas, contará com premiações em Riot Points (moedas virtuais) e bônus de XP (experiência).

Os jogadores podem se inscrever com o time formado ou de forma individual, sendo, nesse caso, classificado como ‘agente livre’. Os ‘agentes livres’ podem formar times entre eles ou podem ser convidados para participar de alguma equipe incompleta. O torneio será composto por times de cinco componentes.

adblock ativo