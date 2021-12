Inscrições abertas para seleção de médicos para atuar na Policlínica da Região de Vitória da Conquista/Itapetinga

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação de médicos reumatologista e neurologista, em caráter temporário, para atuar na Policlínica de Saúde da Região de Vitória da Conquista/Itapetinga. De acordo com informações da Secretaria da Saúde estadual (Sesab), as incrições ficam abertas até esta sexta-feira, 29.

Os interessados deverão efetuar a inscrição por meio de entrega da ficha de inscrição, currículo padronizado, formulário de relação de títulos, e demais documentos, no período de 25 a 29 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, pessoalmente, na sede do Consórcio, situada da na Avenida Juracy Magalhães, nº 3340, Edifício Multiplace Conquista Sul, Sala 303, Boa Vista, Vitória da Conquista.

O edital completo está disponível no site.

