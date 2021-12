Inscrições abertas para o Programa de Preparo para Aposentadoria 2019

Estão abertas as inscrições para a edição 2019 do Programa de Preparo para Aposentadoria (PPA), promovido pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O evento será realizado nos dias 21 e 22 de maio, no auditório da Secretaria de Governo (Segov).

O Programa acontece anualmente com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre os aspectos relacionados à aposentadoria e despertar a necessidade de planejamento adequado para esta nova fase da vida.

Podem se inscrever todos os servidores municipais de Camaçari que preencham ou que estejam prestes a preencher os requisitos para a aposentadoria. As inscrições são realizadas gratuitamente, mediante apresentação do RG e comprovante de residência, na sede do ISSM, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A programação completa será divulgada em breve. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3621-6892.

