Inscrição para curso gratuito em Feira termina nesta terça

Encerra nesta terça-feira, 7, as inscrições para o Pré-Vestibular Cidadão, em Feira de Santana (distante a 100 km de Salvador). Os interessados devem efetuar a inscrição na sede do órgão, situado na na avenida Getúlio Vargas, 3.417, Centro. O curso preparatório é oferecido gratuitamente pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Serão disponibilizadas 240 vagas, com processo que passa por prova de seleção, que será realizada no dia 9 de fevereiro. O resultado com os nomes dos selecionados será divulgado no dia 12. Já as matrículas acontecerão nos dias 13 e 14 do mesmo mês. As aulas terão início no dia 17.

