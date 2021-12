Inpe registrou 240 focos de incêndio na Bahia

O Programa de Monitoramento de Queimadas e Incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), registrou entre o último sábado, 14, e domingo, 15, 240 focos em toda a Bahia. No topo estão os municípios de Bom Jesus da Lapa, Buritirama, Lençóis, Serra do Ramalho, Barra, Ibotirama, Sitio do Mato, Palmeiras, Ipupiara e Macarani.

Os incêndios florestais estão em situação mais crítica no oeste do estado e na região central, onde a maioria dos focos está em Áreas de Preservação Permanente (APPs) como no Parque Nacional da Chapada.

"Temos aqui conosco além dos brigadistas de Lençóis, também uma equipe de Igatu e outra de Morro do Chapéu", afirmou Marta Ferreira, voluntária da Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (Bral).

"Recebemos ajuda de um helicóptero do governo da Bahia, o que facilita para que os brigadistas cheguem no fogo com maior rapidez, considerando que tem lugares que eles precisam caminhar dez horas para chegar", afirmou, salientando que os alimentos e os deslocamentos em veículos dos brigadistas voluntários "até agora foram todos de doações e parcerias com a comunidade local".

