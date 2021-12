Início do outono tem temperaturas elevadas e chuvas fracas

Para o primeiro final de semana do outono na Bahia, a previsão é de aumento da nebulosidade e da ocorrência de chuvas em praticamente todo o Estado, segundo informou o Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As condições climáticas continuam sendo influenciadas pelo calor e a umidade elevada.

Nas regiões Oeste e São Francisco, a previsão é de céu encoberto e chuvoso. As temperaturas elevadas nestas áreas (34°C) associadas a umidade, poderão favorecer a ocorrência de chuvas moderadas em algumas localidades, principalmente no final da tarde e durante a noite.

Nas regiões Norte, Chapada Diamantina e Sudoeste, onde o tempo será de céu parcialmente nublado, também há previsão de chuvas, porém com menor intensidade.

Baixos índices deverão ser registrados nas áreas serranas da Chapada Diamantina e Sudoeste, sobretudo durante a noite, quando a temperatura mínima pode chegar aos 16°C.

No Nordeste, Sul e Recôncavo baiano, o calor somado aos ventos úmidos que sopram do Oceano Atlântico deixam o céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas. As temperaturas nessas regiões deverão oscilar entre mínima de 22 °C e máxima de 33°C.

Essa é a mesma previsão para a cidade de Salvador e região metropolitana, onde as temperaturas permanecem elevadas com valores variando entre 23°C (mínima) e 31°C (máxima).

Conforme o Inema, o outono, que é uma estação de transição entre o verão e o inverno, apresenta, no início, temperaturas elevadas, com chuvas intensas e de curta duração (característica do verão). Já a partir do mês de maio, as temperaturas ficam mais amenas e as chuvas se tornam menos intensas e de longa duração (característica do inverno).

adblock ativo