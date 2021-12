Inema prevê diminuição de chuvas na Bahia

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou, nesta quinta-feira, 28, a previsão de menos chuvas para grande parte da Bahia nos próximos dias. Uma massa de ar quente e seco vai aumentar as temperaturas, com máximas de 36°C para o Norte e Nordeste do estado, e reduzir a nebulosidade.

Em Salvador e Região Metropolitana, o céu prevalecerá parcialmente nublado e claro; as temperaturas se manterão elevadas, variando entre 24°C e 32°C. Já nas regiões Norte, Chapada Diamantina, Sudoeste e Sul do estado, previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas.

Não se descarta, porém, chuvas mais intensas no Oeste e São Francisco, principalmente no final da tarde e durante a noite, típicas do verão.

Índice de Radiação Ultravioleta (IUV's)

Junto com a previsão de aumento nas temperaturas, os índices de radiação devem variar de 13 a 14. O Inema lembrou que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica esses valores como "extremos" e, por isso, é preciso tomar cuidados, como o uso de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves, o que poderá contribuir para minimizar tais danos.

