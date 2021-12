Inema prevê chuva para capital e interior no final de semana

Uma massa de ar seco deve manter o céu ensolarado e sem chuva na maior parte da Bahia neste final de semana. Mas, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste do país deve intensificar os ventos do Oceano Atlântico em direção a região Nordeste, levando chuva e céu nublado para algumas áreas do estado.

Em Salvador e região metropolitana, deve haver predominância de céu encoberto e chuvoso, com temperatura estável - mínima de 21°C e máxima de 29°C.

Com a frente fria, está prevista chuva de pouca intensidade para a Chapada Diamantina e o sudoeste baiano, com mais frequência durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. A temperatura deve ser baixa nessas regiões, com mínima de até 15°C.

Conforme o Inema, no oeste e norte da Bahia, a temperatura mínima deve ser de 17°C, principalmente nas primeiras horas da manhã e nas áreas serranas. No período da tarde, também nessas regiões, está prevista a temperatura mais alta no estado, com máxima de 33°C.

