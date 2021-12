Inema considera 25 praias impróprias para banho

Vinte e cinco praias são consideradas impróprias para banho neste fim de semana. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as praias apresentaram coliformes fecais em mais de 20% das amostras coletas em cinco semanas consecutivos. O órgão análise 34 praias em Salvador e Região Metropolitana (RM).

As áreas consideradas inadequadas são: São Tomé de Paripe (em frente à Vila Maria), Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha), Bogari (em frente ao Colégio João Florêncio Gomes), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Boa Viagem (ao lado do Forte), Roma (atrás do Hospital São Jorge), Canta Galo (atrás da antiga fabrica da Brahma, atual FIB), Farol da Barra (em frente à Rua Dias D'Ávila e em frente à Rua Alfredo Magalhães), Ondina (em frente à Rua Ademar de Barros e próxima ao Morro da Sereia em frente ao Ed. Maria José), Rio Vermelho (em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão e em frente à Igreja N. S. Santana), Pituba (atrás do antigo Clube Português), Armação (em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas e em frente ao Posto Salva Vidas de Patamares), Piatã (em frente ao Posto Salva Vidas), Placaford (em frente ao Posto Salva Vidas), Itapuã (em frente ao Clube Cassas e em frente à Sereia de Itapoan), Farol de Itapuã (em frente à Rua da Música, antiga Rua K) e Buraquinho (em frente à barraca de Praia Chalé).

