Inema aponta 15 praias impróprias para banho neste fim de semana

O Instituto do Meio-Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou nesta sexta-feira, 6, um boletim com um balanço que aponta 15 praias impróprias para banho neste fim de semana, no litoral baiano. Além de Salvador, outras seis praias da Baía de Todos os Santos e Costa da Baleia se encontram inaptas ao uso (confira a lista abaixo).

De acordo com o Inema, a capacidade de utilização das águas para os banhistas é considerada imprópria quando a densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.

Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais, uma praia pode ser classificada na categoria 'Imprópria' quando ocorrerem circunstâncias que desaconselhem a recreação de contato primário, tais como: derramamento de óleo; extravasamento de esgoto; ocorrência de maré vermelha; floração de algas potencialmente tóxicas ou outros organismos e surtos de doenças de veiculação hídrica.

Ainda segundo informações do instituto, é recomendado aos usuários das praias que ao observarem presença de óleo evitem fazer a utilização das mesmas e não toquem, nem removam os resíduos encontrados. Ações de limpeza estão sendo realizadas em todas as praias atingidas. Caso encontre um animal com vestígios da substância, não toque e não devolva para o mar.

Previsão do Tempo

Este domingo, 8, será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade alta de chuvas nas localidades pertencentes ao Oeste, São Francisco, Sudoeste e extremo Sul. Enquanto nas demais áreas - que inclui o Norte, Nordeste, Chapada Diamantina e Recôncavo - o tempo ficará com predomínio de céu claro e sem chuvas.

