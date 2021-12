Inema alerta sobre praias impróprias para o banho na Bahia

Algumas praias foram consideradas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) como impróprias para o banho de mar, seja por causa das manchas de óleo ou por causa da alta densidade de bactérias e sujeiras.

Segundo informações do órgão, em Salvador, as praias impróprias são impróprias: Tubarão, em frente ao conjunto habitacional próximo a antiga fábrica de cimento; Periperi, na saída de acesso a praia, após travessia da via férrea; Penha, situada em frente a barraca do Valença; Bogari, em frente ao Colégio da PM; Bonfim, ao lado da quadra de esportes, em frente a rampa de acesso a praia; Pedra Furada, atrás do Hospital Sagrada Família, em frente a ladeira que dá acesso a praia; Canta Galo, atrás das antigas instalações da FIB na rua Agrário Menezes; Armação, em frente ao Hotel Alah Mar e a rua João Mendes da Costa; Boca do Rio, em frente ao posto Salva Vidas, e Patamares, em frente ao posto Salva Vidas Patamares, próximo ao Coliseu do Forró e ao Caranguejo de Sergipe.

Na Baía de Todos-os-Santos, as praias impróprias são: Cabuçu, em frente as barracas; Amoreiras, em frente à Pousada de Amoreiras, e Gameleira, em frente a Cruz da Gameleira.

A Costa do Cacau é outra área afetada com praias impróprias para o banho, em Barra de São Miguel, em frente à rua de acesso a praia; Marciano, próximo ao Bar Litrão; Malhado, próximo a escultura da sereia; Avenida, próximo à lanchonete Subway, e no Sul, em frente as barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus.

Conforme o Inema, a mostra da água é feita, preferencialmente, no dia de maior afluência do público às praias e os critérios adotados estão definidos na Resolução Conama nº 274, de 29 de novembro de 2000.

O Instituto aconselha aos usuários das praias que ao observarem presença de óleo evitem entrar no mar ou ter contato com a substância. A limpeza das praias continuam sendo realizadas e caso encontre um animal com vestígios da substância, o bahista não toque e não devolva para o mar. Ligue para as autoridades competentes.

A qualidade das praias podem ser vistas pelo aplicativo "Vai Dar Praia", disponíveis para dispositivos móveis com Android.

