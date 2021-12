Inema alerta para praias contaminadas com óleo; saiba quais estão impróprias

Após o vazamento de óleo atingir o litoral do baiano, muitas praias ficaram impróprias para o banho de mar. Por causa da presença da substância, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou um alerta sobre as áreas que devem ser evitadas.

Além de Salvador, algumas praias da Baía de Todos-os-Santos e da Costa do Cacau não reúnem condições para o banhistas (confira lista abaixo). O boletim de balneabilidade, divulgado semanalmente pelo Inema, analisa a qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, em que a ingestão é elevada.

O Inema recomenda, ainda, que os usuários evitem tocar ou remover resíduos de óleo que forem encontrados. Caso seja encontrado algum animal com vestígios da substância, ele não deve ser tocado ou devolvido ao mar. Deve-se entrar em contato com autoridades competentes.

