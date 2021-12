Industriário morre após exame de endoscopia em Feira de Santana

O industriário Edilberto Lopes Batista, de 51 anos, morreu após realizar um exame de endoscopia digestiva alta, na clínica Idad – Instituto de Doenças do Aparelho Digestivo, na cidade de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

De acordo com o Acorda Cidade, o caso aconteceu na última quarta-feira, 13. A filha de Edilberto, Nayla Rocha Batista, informou ao site que acompanhou o pai no procedimento, mas que não entrou na sala onde estava sendo atendido e minutos depois observou uma movimentação intensa de médicos no local.

Nayla disse que o laudo médico informava que a causa da morte era indeterminada. Inconformada, a família acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que removeu o corpo para necropsia.

Em nota, divulgada pelo Acorda Cidade, a direção do Idad confirmou que o paciente Edilberto Lopes Batista foi atendido, submeteu-se a uma endoscopia digestiva alta, que foi realizada e concluída sem intercorrências. Só depois, o paciente apresentou um quadro súbito e atípico de parada cardiorrespiratória sem causa aparente.A polícia abriu um procedimento investigativo para o caso.

adblock ativo