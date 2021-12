Indústria de cerveja realiza feira à procura de parcerias locais em Camaçari

Acontece na próxima terça-feira, 27, a Feira de Fornecedores da Cervejaria Ambev que será realizada na sede da empresa nos turnos matutino e vespertino. A cervejaria Ambev procura por empresas de diferentes perfis, tamanhos e segmentos e o evento tem como objetivo encontrar novos fornecedores para a empresa além de contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

Durante o evento, os participantes serão convidados a participar e conhecer as políticas da cervejaria e as oportunidades de parceria com a empresa.

As inscrições serão limitadas para dois representantes por cada empresa e os interessados devem se inscrever através do site de inscrição da empresa.

adblock ativo