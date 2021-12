Indústria baiana gera 18,2 mil empregos no primeiro quadrimestre de 2021

De janeiro a abril desse ano, o setor industrial da Bahia gerou 18,2 mil empregos. Somente no mês de abril, o saldo positivo foi de 1,6 mil novos postos de trabalho, puxado pelos setores de Manutenção e Reparação; Minerais Não-Metálicos; Coque; Derivados do Petróleo e Biocombustíveis e Produtos de Metal (exceto máquinas e equipamentos). As informações são do Informe Executivo da Indústria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), divulgado nesta quarta-feira, 23.

O levantamento revela ainda que, no acumulado dos últimos 12 meses, foram gerados 26,4 mil postos de trabalho, indicando possível recuperação, apesar das restrições na atividade econômica, causadas pelas medidas de contenção da pandemia e pelo encerramento das atividades da Ford.

“Estamos enfrentando um triste momento com esta pandemia, que tem afetado diversos setores da economia mundial. O governo da Bahia trabalha conjuntamente com o setor industrial para fortalecer esta importante atividade econômica não só para a Bahia, mas também para o Brasil. Buscamos construir, através dos nossos programas de incentivos fiscais, o fortalecimento dos seus setores produtivos e, com isso, mantemos a produção industrial e geração de empregos ativos”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal.

Em relação ao comércio exterior, o Informe Executivo da Indústria mostra que, de janeiro a maio, o valor das exportações de produtos industrializados baianos subiu 3,95%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os destaques positivos foram Minerais, com aumento de 114% (de US$ 96 milhões em 2020 para US$ 207 milhões em 2021), Carne, aumento de 71% (de US$ 8 milhões em 2020 para US$ 14 milhões em 2021) e calçados, com crescimento de 57% (de US$ 11 milhões em 2020 para US$ 17 milhões).

O segmento em destaque da produção física industrial foi o de Borracha e Plástico. O setor apresentou enorme recuperação em abril de 2021, 225,3% de crescimento comparando com o mesmo mês do ano anterior. Só no primeiro quadrimestre desse ano, o setor já acumula 26,2% de aumento na produção. Além da ampliação da atividade industrial, o segmento teve um dos maiores saldos de empregos no mês de abril, com número de admissões superior ao de demissões em 146 postos de trabalho.

adblock ativo