Indulto de Natal para 400 detentos na Bahia acende alerta sobre infecções em presídios

Este ano, cerca que 400 detentos vão sair dos presídios na Bahia para aproveitar as comemorações do Natal e do Ano Novo, conforme dados da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Uma preocupação é que, no retorno, os internos levem a Covid-19 para dentro das unidades prisionais.

A Seap afirma que, por questões de segurança, não revela detalhes sobre plano de Contingenciamento para a Covid-19 para evitar um possível surto após o retorno do Ano Novo. A pasta diz, entretanto, que segue os protocolos da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado para que os internos não levem o coronavírus para dentro dos presídios.

Na Bahia, quatro servidores dos presídios já morreram vítimas da Covid-19, segundo o levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na última quarta-feira, 23. O levantamento mostra ainda 973 servidores que já foram infectados com o novo coronavírus.

O benefício de saídas temporárias no final de ano depende dos respectivos juízes das varas de Execução Penal das comarcas. Ainda conforme dados da Seap, no ano de 2018, cerca de 1.300 internos obtiveram o beneficio. Já no ano passado, foram cerca de 800 apenados.

Ainda segundo o levantamento do CNJ, nenhum preso baiano morreu vítima da Covid. Ao todo, 713 pessoas privadas da liberdade se infectaram com a doença no estado. Em todo o Brasil, 129 presos já morreram e 41.971 se infectaram. Já em relação aos servidores, 12.836 já foram infectados e 93 óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados

