Índios Pataxós ocupam Parque Nacional do Descobrimento

Cerca de 100 índios pataxós ocuparam na manhã deste sábado, 22, a administração central do Parque Nacional do Descobrimento, localizado no município de Prado, a 804 km de Salvador.

A ação de retomada, como está sendo chamada pelos manifestantes, aconteceu por volta das 7h, mas eles permanecem no local até a noite deste sábado e aguardam a chegada de outros índios.

Os ocupantes reivindicam a criação de um Grupo de Trabalho (GT) de identificação da área indígena, conhecida como "Território Cahy-Pequi do Prado", além de cobrarem mais fiscalização no parque, para inibir a presença de caçadores e madereiros.

Entre as denúncias, estão também o garimpo no Rio do Sul, que passa por dentro da área de reserva, e o uso exagerado de agrotóxicos nas plantações de café, mamão e eucalipto das fazendas vizinhas.

