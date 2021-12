Índios ocupam Direc no extremo sul por descaso na educação

Representantes de 14 aldeias da etnia Pataxó, ocuparam a Diretoria Regional de Educação (Direc 9) de Teixeira de Freitas, no extremo no sul da Bahia, na tarde desta quarta feira, 21. A ação é para reivindicar a publicação no diário oficial para transporte escolar da região, a regularização da merenda escolar, já que há seis meses não recebem, e ainda, exigem a exoneração de Sadraque Francisco dos Santos, que há sete anos está na coordenação indígena e que segundo os índios nunca fez nada por eles.

De acordo com o blog Liberdade News, o Cacique Katicoco, da Aldeia Serra do Katicoco, afirmou que os índios só sairão da Direc quando forem atendidos pelo representante do órgão. "Só deixaremos a Direc 9 depois que as nossas reivindicações forem atendidas, queremos Sadraque fora", disse.

"Nossos filhos estão sem aula, não tem merenda, não podemos deixar essa situação continuar, ninguém faz nada, já estivemos duas vezes em Salvador, e nada foi solucionado, só sairemos quando nos atender", reafirmou ao blog, Tapera Pataxó, um dos lideres do movimento.

