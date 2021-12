Índios fecham BA-001 em protesto contra morte de liderança

Cerca de 150 índios tupinambás bloquearam nesta segunda-feira, 4, os dois trechos da BA-001, no distrito de Olivença, região do município de Ilhéus, no sul baiano.

Eles protestam contra a morte de Adenilson Nascimento, conhecido como Pinduca, que era uma das lideranças do grupo.

Segundo informações do site Ilhéus 24h, os manifestantes também reivindicam o adiantamento dos processos de demarcação de terras indígenas.

O ato, que começou por volta das 10h, deixou o trânsito congestionado no local.

Adenilson foi morto na última sexta-feira, 1º, após cair em uma emboscada. Ele estava com a esposa e três filhos - sendo um de colo - quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

A esposa, que carregava uma das crianças, também foi baleada e socorrida para o Hospital Regional de Ilhéus. Já os filhos do casal não ficaram feridos.

