Índios fazem protestos por mais assistência na saúde

Dois grupos de indígenas das etnias Tupinambá e Pataxó realizaram protestos cobrando mais assistência por parte da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que é subordinada ao Ministério da Saúde.

Em Ilhéus, segundo estimativa dos manifestantes, um grupo de 100 índios da etnia Tupinambá, residentes no distrito de Olivença, está desde esta quarta-feira, 14, ocupando o prédio do posto da Sesai.

Conforme o cacique José Teixeira, eles querem uma posição do órgão sobre falta de médicos e outras melhorias nesta área.

O cacique cobrou ainda a conclusão das obras de saneamento no distrito de Olivença, que, segundo ele, foram iniciadas mas não concluídas.

Ainda de acordo com Teixeira, o grupo só pretende deixar o prédio quando a Sesai se manifestar sobre as demandas.

Congestionamento

Em Itamaraju, um grupo da etnia Pataxó fechou a BR-101 nos dois sentidos, na manhã de ontem, o que, conforme prepostos da Polícia Rodoviária Federal, formou longas filas de congestionamento que perduravam até o início da noite.

A principal reivindicação dos Pataxós também está relacionada à saúde indígena. Eles cobram a retomada do contrato entre uma empresa de transporte de pessoas enfermas com a Sesai, alegando que há cerca de dois meses estão sem o serviço, o que afeta diretamente 22 aldeias e mais de 400 pessoas.

Os manifestantes não negociaram a liberação da pista com a PRF, afirmando que só deixariam o local depois que conversassem com algum preposto da Sesai.

Sem informar data para efetivar a solução dos problemas, em nota, a assessoria do Ministério da Saúde disse que a Sesai “está em contato contínuo com as lideranças e dialoga para atender às reivindicações dos indígenas da região”.

