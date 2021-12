Índios desocupam fazenda da família de Geddel após ação da PM

Os 30 indígenas da etnia Hã-hã-hãe que tinham ocupado a fazenda Esmeralda, na zona rural de Itapetinga, 574 km de Salvador, foram retirados nesta quarta-feira, 27, do local pela Polícia Militar. A propriedade rural com atividade de agropecuária pertence ao ex-ministro Geddel Viera Lima e familiares e foi ocupada nesta segunda, 25.

De acordo com a PM, a retirada foi pacífica e os indígenas apenas pediram que fosse providenciado um ônibus para levá-los até o município de Itororó, onde estão radicados. A ação foi dirigida pelo comandante da 8ª Companhia Independente da PM BA, Major Edmário Araújo.

A mesma fazenda já havia sido ocupada pelos indígenas e integrantes do Movimento Livre da Terra no final do mês de setembro, sendo desocupada em 06 de outubro por ordem judicial, sem ocorrência de enfrentamento físico.

