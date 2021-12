Índio é assassinado a tiros no município de Pau Brasil

Um índio foi assassinado a tiros na noite deste sábado, 23, em uma reserva indígena na cidade de Pau Brasil, no Sul do Estado. De acordo com o Serviço de Investigação da delegacia do município, José de Jesus Silva, 37 anos, foi baleado nas costas por dois homens, não identificados, que ocupavam uma moto. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Camacã.

Segundo a família da vítima, José, que é uma das lideranças indígenas da região, estava abrindo a cancela da Fazenda Boa Vista quando foi abordado pelos criminosos. "Ele recebeu doações de alimentos por parte de populares do município e ao retornar para a sede da fazenda foi surpreendido pelos criminosos", contou Jorge de Jesus da Silva, Pataxó, irmão da vítima.

A polícia informou, ainda, que a região onde aconteceu o crime está marcada, há cerca de um mês, por conflitos entre fazendeiros e índios, que brigam pela posse das terras. Os policiais, no entanto, ainda não possuem provas para afirmar se o homicídio tem relação com os conflitos.

O corpo de José Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna, de onde será liberado nesta segunda-feira, 25. Agentes da delegacia de Pau Brasil investigam a autoria e o que teria motivado o crime.

