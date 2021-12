Índio acusado de matar criança de 2 anos é preso

O índio Edson Santos Silva, de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira, 17, sob suspeita de matar uma criança de dois anos e ferir seu pai, mãe e irmãos com golpes de marreta, no município de Ribeira do Pombal (distante a 256 km de Salvador). Ele foi preso no povoado Mestre Campo, em Euclides da Cunha, 48 horas após o crime.

Segundo o titular da 1ª Delegacia Territorial (DT), delegado Paulo Jason, Edson é irmão do ex-companheiro de Raimunda Pereira Santana, 42, e invadiu a casa onde ela reside com João Nelson Ferreira, também 42, na Aldeia Massacará, para violentar a sobrinha de 13 anos. Ao ser flagrado, reagiu golpeando todos com marretadas.

O filho de dois anos do casal, João Vítor Pereira Santana, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já João, Raimunda, grávida de quatro meses, a adolescente e os irmãos de 4 e 6 anos ficaram feridos e estão internados em hospitais da capital e do interior.

Edson foi autuado por homicídio qualificado e cinco tentativas de homicídio, sendo transferido para o Presídio de Serrinha.

