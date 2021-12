Indígenas dialogam com Wagner e ministro

Indígenas de quatro etnias, que vivem em região de conflito com fazendeiros em território baiano, não saíram satisfeitos após três horas de reunião com o governador Jaques Wagner, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, além de representantes de órgãos estaduais e federais.



"A conversa é a mesma e não se fala sobre a assinatura da carta declaratória que comprova a nossa posse da terra e garante que os fazendeiros tenham o direito de receber indenização por ter que deixar a terra. A partir de amanhã (deste sábado, 26), tenho receio de que ocorram mais retomadas e mais conflitos depois do resultado dessa reunião", disse o coordenador do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Adenilton Tuxá.



"Estamos discutindo para garantir a pacificação e abrir uma mesa de negociação", disse o governador Jaques Wagner que chegou acompanhando pelo ministro José Eduardo Cardozo.

"O caminho é a mediação. Situações de abuso, vandalismo não ajudam. Vamos analisar os argumentos e tentar negociar. Se não for possível, vamos atuar naquilo que a lei determina", disse o ministro, que, embora apontasse a pacificação da relação entre os envolvidos como objetivo da visita, não detalhou o que será feito. O processo de oficialização da demarcação tramita na Justiça.



Para garantir a segurança nos locais onde os conflitos são mais acirrados, até o final da próxima semana deve ser assinado um acordo de cooperação técnica entre órgãos estaduais e federais. O plano de ação está em fase de ajustes e deve incluir a instalação de bases de segurança, aumento do efetivo e qualificação específica de policiais. As primeiras áreas contempladas serão o município de Buerarema e a localidade de Olivença, em Ilhéus.



Ao longo do dia, ocorreram três discussões. A primeira foi entre representantes de órgãos estaduais e federais. Em seguida, o mesmo grupo conversou com os fazendeiros e, no final da tarde, foi a vez do encontro com as lideranças indígenas, na sede da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Estiveram presentes indígenas das etnias Tupinambá, Tumbalalá, Pataxó e Pataxó Hã-Hã-Hãe representando cerca de 134 mil pessoas. A extensão do território reivindicado pelos indígenas é estimado entre 47 a 54 mil hectares por etnia.



"A solicitação é fazer justiça. Identificar o território indígena, indenizar quem está nessa região e devolver o que pertence aos indígenas", disse o vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Yulo Oiticica.

O deputado entregou ao ministro relatório resultante de visita da Comissão de Direitos Humanos da AL-BA, em 2010, à região da Serra do Padeiro, em Buerarema. "O argumento de que índios armados invadem propriedades é desmentido no documento. Eles nos entregaram as armas deixadas lá, as munições usadas contra eles", disse.

adblock ativo