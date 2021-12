Índice de mortes cai 11,82% em seis meses no estado

O número de mortos em acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia decresceu 11,82% na comparação entre os seis primeiros meses de 2016 e de 2015. Balanço divulgado nesta segunda-feira, 25, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) registrou 291 mortes este ano contra 330 no ano passado - uma redução de 39.

Dos acidentes mais letais, destaca-se a colisão frontal, que ficou em primeiro lugar com 119 ocorrências (4,8% de redução na comparação com 2015). A infração que mais gerou mortes foi a ultrapassagem indevida.

A principal causa dos acidentes mais graves, segundo a PRF, é a falta de atenção (22,4%), seguida da velocidade incompatível (10,87%), da ultrapassagem indevida (8,9%) e da ingestão de álcool (6,59%). Defeitos nas vias é responsável por 2,47% dos registros mais graves. "Basicamente, a causa maior é a imprudência do motorista", afirmou o superintendente regional da PRF-BA, Virgílio de Paula Tourinho.

Apesar da queda nos índices, a Bahia figurou como o estado do país com segundo maior número de acidentes nas rodovias federais, conforme reportagem publicada por A TARDE no último 14. A Bahia perdeu apenas para Minas Gerais.

"Mesmo em segundo lugar, a redução está sendo significativa ano a ano. Desde 2011, tem diminuído. Temos a maior malha rodoviária do país sob fiscalização da PRF", destacou Tourinho.

Classificação

A BR-101 foi onde houve mais acidentes e o maior número de mortes neste primeiro semestre. Foram 192 casos (31,63% das ocorrências graves), com 74 mortos e 201 feridos. Em segundo, ficou a BR-116, com 140 acidentes (23,06%), 69 mortes e 130 feridos. Já a BR-324 teve 77 acidentes (12,68%), com 33 mortes e 81 feridos.

O único item que cresceu na comparação entre o primeiro semestre de 2016 e de 2015 foi acidente transversal - passou de 22 para 27 casos. A maior parte foi registrada na BR-101, porque a rodovia atravessa entradas de várias cidades, segundo a PRF.

