Índice de homicídios aumentou na RMS e diminuiu na capital

O índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) registrado na Região Metropolitana de Salvador (RMS) subiu 16,1% no mês de julho deste ano em comparação com julho de 2013. O percentual representa nove casos a mais. Na primeira quinzena de agosto, o aumento foi de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, as cidades vizinhas à capital registraram 113 ocorrências, um índice 11,7% superior ao de 2013 para o período.

Os dados foram apresentados na manhã desta quinta-feira, 21, durante reunião do Comitê Executivo do Programa Pacto Pela Vida. Enquanto na RMS os índices subiram, em Salvador a situação é oposta. A capital registrou queda de 10,2%, cinco casos a menos, em relação a julho de 2013 e redução de 1,2% no acumulado entre janeiro e a primeira quinzena de agosto.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), a queda do índice de CVLIs foi de 100% nas áreas integradas de segurança do Nordeste de Amaralina e da Barra. Os bairros Boca do Rio e Barris registraram redução de 66,7%, enquanto Periperi e Rio Vermelho apresentaram queda de 50% cada.

