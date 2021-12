Inconformado com fim de relacionamento, homem atira em 3 pessoas em Conquista

Inconformado com o fim do relacionamento, um homem atirou em três pessoas, na manhã desta segunda-feira, 08, no município de Vitória da Conquista - Sudoeste Baiano.

De acordo com o site Blitz Conquista, Manuel Vieira dos Santos, conhecido como "Neo Garrancho", disparou contra a ex-companheira e depois foi em busca do homem que ele achava ser o pivô da separação, Jorge Marcos Ribeiro de Araújo, que foi encontrado sem vida. Durante a ação, a irmã de Jorge, Miralva Araújo Ferreira, também acabou sendo alvejada.

O corpo de Jorge Marcos foi levado ao Instituto Médico Legal. As polícias Civil e Militar realizam buscas na intenção de capturar o suspeito, que está foragido.

