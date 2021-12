Incêndios florestais já atingiram 20 municípios neste ano, diz CBMBA

Cerca de 20 municípios já foram atingidos por incêndios florestais de grandes proporções, neste ano, na região Oeste e Chapada Diamantina. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 29, pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Segundo o órgão, esse índice seria maior caso não houvesse a atuação dos brigadistas voluntários de combate a incêndios, capacitados pelo CBMBA por meio do Programa Bahia Sem Fogo. Os brigadistas contam ainda com o apoio de duas aeronaves do tipo AirTractor no trabalho.

Em 2018, o CBMBA capacitou aproximadamente 786 brigadistas voluntários em 38 municípios. Durante a formação, os participantes aprenderam sobre legislação, técnicas e táticas de combate a incêndio florestal, organização de brigadas e primeiros socorros, com ênfase a suporte básico de vida em locais de difícil acesso.

Conforme o CBMBA, o clima é um dos fatores que influenciam os incêndios florestais. As condições meteorológicas nesta época do ano ficam mais propícias a potencializarem a ação das chamas. Além disso, cerca de 95% dos incêndios têm relação com a ação humana, através do uso indevido do fogo nas lavouras, pontas de cigarros lançadas acesas nas rodovias, a queima indevida de resíduos, além de fogueiras mal apagadas.

