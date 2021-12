Incêndios florestais atingem municípios baianos; bombeiros monitoram áreas

Incêndios florestais estão em fase de monitoramento realizado por equipes do Corpo de Bombeiros em Morpará, cidade distante 540 km de Salvador, onde as chamas teriam surgido nesta quarta-feira, 30. A ação rápida fez com que os focos fossem identificados e combatidos.

Os militares usaram diferentes equipamentos, como facões, foices, pás, enxadas e mochilas costais, além um drone, para que os focos em locais mais difíceis de acesso fossem combatidos. Os bombeiros também contaram com o apoio de brigadistas voluntários.

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 1º, em Morpará é de sol, temperatura de 37°C e ventos com velocidade média de 10 km/h.

Rio de Contas

Bombeiros também monitoram o incêndio em Rio de Contas (615 km de Salvador). O combate às chamas conta com o apoio de brigadistas voluntários da região. Foram identificados dois pontos de fumaça, com materiais em combustão, como troncos, e são usados no auxílio para debelar o incêndio mochilas costais, enxada, rastelo, machado, facões, foices e rádios comunicadores.

Barra

No 12º dia de combate ao incêndio na cidade de Barra, no oeste baiano, nesta quarta-feira, 30, os bombeiros, com o auxilio das aeronaves, identificaram focos distantes dos locais onde estão atuando. Orientadas por militares, as aeronaves fizeram lançamentos nestes locais, protegendo as residências próximas.

Nesta quinta-feira, os bombeiros vão fazer novos reforços na região. Segundo a agência Climatempo, em Barra, a temperatura deverá chegar a 37°C e a velocidade dos ventos em torno de 31 km/h.

