Incêndios em quatro cidades baianas são controlados pelos bombeiros

As chamas dos incêndios florestais nas cidades de Barra (a 675km de Salvador), Barreiras (a 863km de Salvador), Ibotirama (a 655km da capital baiana) e Xique-Xique (a 518km de Salvador) tiveram a situação controlada neste domingo, 4.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), bombeiros especialistas em combate a incêndios florestais conseguiram diminuir mais a linha de fogo em Barra, além de poucos pontos de calor visualizados pelos pilotos, as quais os bombeiros realizaram o rescaldo e monitoramento a pé.

O CBMBA também alerta que a situação já esteve a esse nível anteriormente, porém, a insistência em atear fogo em pastos, por exemplo, fez com que a situação voltasse a se agravar. Os bombeiros seguem também orientando a comunidade sobre o perigo da prática.

Nesta segunda-feira, 5, a equipe vai permanecer na mesma área de atuação.

Barreiras

Já em Barreiras, os bombeiros atuaram com o apoio da aeronave modelo airtractor, do Programa Bahia Sem Fogo. Os militares mapearam a pé e com sobrevoo, o pico da Serra da Bandeira e traçaram, juntamente com o piloto do avião, a área a ser combatida.

Ibotirama

Em Ibotirama, os bombeiros finalizaram o aceiro no entorno da região atingida pelo fogo. Foram encontrados no local alguns pontos quentes e foi feito o resfriamento, evitando assim a propagação pra locais ainda não atingidos pelo fogo.

Os militares também fizeram o reconhecimento de outra área utilizando um drone. Nesta segunda, os bombeiros vão atuar em conjunto com funcionários de algumas propriedades particulares no intuito de controlar o foco que se propaga pela serra.

Xique-Xique

Neste domingo o CBMBA iniciou o combate em Xique-Xique, no incêndio na área das torres de produção de energia eólica com o apoio de duas aeronaves modelo air tractor, que fizeram lançamentos nos pontos mais críticos. Policiais militares da Cipe/Semiárido e funcionários da companhia também auxiliaram.

Os bombeiros finalizaram o combate quando não havia mais riscos para comunidade local, bem como ao parque eólico. Nesta segunda eles irão retornar a área.

