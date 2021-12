Incêndio volta a atingir 4 regiões da Chapada Diamantina

Um incêndio voltou a atingir quatro regiões da Chapada Diamantina neste fim de semana. Segundo o chefe substituto do Parque Nacional, César Gonçalves, a situação mais preocupante é no povoado de Campo Alegre, em Ibicoara, já que as chamas estão próximas da região urbana.

Ainda segundo ele, o fogo também atinge Morro Branco, no Vale do Capão; Serra do Veneno, em Lençóis; e Capão Correia, em Mucugê.

Gonçalves explicou que, apesar de não atingir regiões povoadas, esses locais merecem a mesma atenção de Ibicoara, pois se encontram em áreas de preservação ecológica.

Equipes do Instituto Chico Mendes estão sobrevoando as áreas, na manhã deste domingo, 3, para verificar a extensão das chamas.

adblock ativo