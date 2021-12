Incêndio semelhante ao da Praia do Forte atinge Guarajuba

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima à uma lagoa do condomínio Paraíso, localizada na praia de Guarajuba, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Duas viaturas do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM-Iguatemi) e 16 brigadistas se deslocaram para o local na noite deste sábado, 5, por volta das 19h30, e ainda continuam na manhã deste domingo, 5, no combate às chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local atingido é uma área de charco (espécie de terreno alagadiço), o que dificulta o trabalho dos combates. A situação é semelhante ao que aconteceu em Praia do Forte.

Praia do Forte

Na Praia do Forte, cerca de 10 bombeiros ainda estão no local atingido por um incêndio desde a tarde do dia 27 de fevereiro. As chamas foram controladas desde a última sexta -feira, 3, mas os bombeiros monitoram a região no caso de surgir novos focos de incêndio.

Rio de Contas

Um parque natural na região da Serra das Almas, localizada no município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, foi atingido por um incêndio de grandes proporções. Dezenas de bombeiros e voluntários se revezam para tentar debelar as chamas, desde a manhã de sexta-feira, 3.

Denúncias

A qualquer sinal de incêndio, ligue 193. Denúncias de queimadas ilegais e outros crimes ambientais também podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400, ou pelo e-mail denuncias@inema.ba.gov.br, diretamente nos balcões do Inema, na sede ou nas Unidades Regionais do órgão.

adblock ativo