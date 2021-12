Incêndio que atingiu Chapada Diamantina está controlado

O incêndio de grandes proporções que atingiu a região da Chapada Diamantina no último sábado, 19, foi controlado nesta terça-feira, 22.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), uma equipe com nove bombeiros militares florestais controlou as chamas que atingiam a Serra da Cravada, em Iraquara e a fase de monitoramento está sendo iniciada.

Após duas aeronaves auxiliarem no resfriamento do fogo, a Área de Preservação Ambiental (APA) Serra do Barbado, em Rio de Contas, também já tem o incêndio controlado e em fase de monitoramento. Já as chamas em Livramento de Nossa Senhora foram controladas e segue em monitoramento.

